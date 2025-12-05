Pan Naan
Harina: 2 ½ tazas Sal: 1 cdta Azúcar: ½ cdta Levadura: ½ cdta Yogur Natural: ½ taza Manteca: 3 cdta Agua: según lo requiera
Elaboración
Semillas de sésamo: 1/2 cdta.
Nigela: 1/2 cdta.
Procedimiento
Añade yogur y manteca a una sartén y caliéntala (no la dejes hervir).
En un bol añadir harina, azúcar, sal y levadura.
Ahora agrega el líquido tibio a la harina.
Añade agua poco a poco y forma una masa suave.
Déjalo tapado durante unas horas o hasta que la masa duplique su tamaño.
Cuando la masa esté lista, forma bolitas y extiéndelas con un rodillo o con las manos.
Ponle encima yogur, semillas de sésamo, Nigela y hornea durante 10-15 minutos a 220 grados.
Servir pan recién horneado con manteca encima.
Si querés saber más de esta comida: taller de Comida Pakistaní en estudio MDPaula (Juan Paullier 1410). Celular: 093674621
Instagram: condimentada.uy
Ingredientes
-
Harina: 2 ½ tazas Sal: 1 cdta Azúcar: ½ cdta Levadura: ½ cdta
Yogur Natural: ½ taza Manteca: 3 cdta Agua: según lo requiera