Pan Naan

    

Harina: 2 ½ tazas Sal: 1 cdta Azúcar: ½ cdta Levadura: ½ cdta Yogur Natural: ½ taza Manteca: 3 cdta Agua: según lo requiera

Elaboración

Semillas de sésamo: 1/2 cdta.

Nigela: 1/2 cdta.

Procedimiento

Añade yogur y manteca a una sartén y caliéntala (no la dejes hervir).

En un bol añadir harina, azúcar, sal y levadura.

Ahora agrega el líquido tibio a la harina.

Añade agua poco a poco y forma una masa suave.

Déjalo tapado durante unas horas o hasta que la masa duplique su tamaño.

Cuando la masa esté lista, forma bolitas y extiéndelas con un rodillo o con las manos.

Ponle encima yogur, semillas de sésamo, Nigela y hornea durante 10-15 minutos a 220 grados.

Servir pan recién horneado con manteca encima.

Si querés saber más de esta comida: taller de Comida Pakistaní en estudio MDPaula (Juan Paullier 1410). Celular: 093674621

Instagram: condimentada.uy

Ingredientes

